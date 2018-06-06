По делу экс-генпрокурора Узбекистана о коррупции арестовали 21 человека

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Фигурантами дела бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова стали уже десятки человек, сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступности и коррупцией Генпрокуратуры республики Мансур Уролов.

"В ходе расследования установлены факты назначения на должности за взятки, а также другие преступные деяния. В настоящее время по данному делу обвинения предъявлены 24 людям, из них 21 человек арестован", - сказал он на брифинге.

Представитель ведомства не назвал имена арестованных, отметив, что следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

Генеральная прокуратура Узбекистана 24 февраля сообщила о задержании бывшего главы ведомства Кадирова, обвиняемого по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса республики.

По делу также были задержаны бывшие заместители генпрокурора Улугбек Суннатов и Жамшид Файзиев. Позже МВД объявило в розыск сына экс-генпрокурора Алишербека Кадирова, против которого возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и мошенничества в крупном размере.

Генпрокуратура также подтвердила, что в рамках расследования проводятся следственные действия с участием бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева, его супруги и сына по фактам получения взяток в особо крупных размерах и других должностных преступлений.

Кадиров руководил Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года он был членом Конституционного суда республики.