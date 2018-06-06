В ДНР заявили о задержании украинского шпиона-иорданца

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о задержании агента Службы безопасности Украины, подозреваемого в участии в подготовке покушения на заместителя командира корпуса Вооружённых сил ДНР Эдуарда Басурина.

"Министерством государственной безопасности ДНР задержан агент СБУ - гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 02.06.1986 г.р.", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По его данным, "в августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинского КПВВ "Марьинка". Утверждается, что представители украинской спецслужбы, шантажируя иностранца депортацией за надуманное правонарушение, склонили его к сотрудничеству.

По данным МГБ ДНР, задержанный с 2016 по 2018 год по заданию спецслужб Украины "осуществлял тайниковые операции, а именно выемку и закладку в заранее подготовленные места различных предметов, в том числе оружия, боеприпасов, средств скрытой аудио- и видеофиксации, производил видеосъемку различных объектов инфраструктуры, собирал информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, данных военнослужащих, перемещениях военной техники".

"Информация, передаваемая Саил Харахшехом украинской спецслужбе, использовалась для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов... В частности, зимой 2018 года иностранец получил задание вести наблюдение за местом проживания высокопоставленного военнослужащего ВС ДНР - заместителя командующего корпуса министерства обороны ДНР полковника Эдуарда Басурина", - заявили в МГБ ДНР, отметив, что сотрудники СБУ использовали эту информацию для подготовки покушения на Басурина.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к деятельности Саил Харахшеха, а также его украинских кураторов", - добавили в министерстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 321 УК ДНР (Шпионаж), санкции которой предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы.