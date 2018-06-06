Власти Белоруссии задумались об уголовной ответственности за фейки в интернете

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии предлагает ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в интернете.

"Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности", - заявил генпрокурор республики Александр Конюк журналистам в среду в Минске.

По его словам, в Белоруссии необходимо создать правовое поле ответственности для пресечения оскорблений и распространения ложных данных, которые "будоражат общественное мнение". Конюк отметил, что аналогичные меры приняты в ряде стран, например в Германии, где предусмотрены штрафные санкции к распространителям фейковых новостей.