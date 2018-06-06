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Руководители парламентов КНДР и Южной Кореи согласились провести встречу в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Руководители парламентов КНДР и Южной Кореи поддержали предложение российской стороны и согласились провести встречу на территории РФ для обсуждения двусторонних отношений, сообщил "Интерфаксу" в среду глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Согласие двух парламентов есть, такая встреча готовится, но о ее сроках пока говорить рано - они уточняются", - сказал руководитель комитета.

Он подчеркнул, что об этой инициативе проинформированы руководители КНДР и Южной Кореи. "В частности, идею поддерживает президент Республики Корея Мун Чже Ин, которого мы ждем в ближайшее время в Москве, и уже есть решение Совета Думы предоставить ему возможность выступить на нашем планарном заседании 21 июня", - сказалСлуцкий.

Он обратил внимание на то, что вопрос об организации встречи парламентариев двух Корей прорабатывался длительное время, и парламентские делегации из Пхеньяна и Сеула не раз принимали участие в мероприятиях на территории РФ.

"Мы надеемся, что двусторонняя встреча наших коллег из КНДР и Южной Кореи состоится в обозримой перспективе и станет еще одним "кирпичиком" в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, налаживании контактов между двумя Кореями", - заметил депутат.

Слуцкий отметил, что в случае проведения межкорейских переговоров на площадке Госдумы "РФ останется на нейтральных позициях".

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Теги: КНДР, РК
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