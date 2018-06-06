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В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Солдат вооруженных сил США, будучи под воздействием наркотических веществ, угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии "Форт Пикетт" (Fort Pickett) в штате Вирджиния, передает в среду телеканал Fox News.

По информации канала, в погоне за преступником силы полиции проехали около 100 км, прежде чем арестовать его в столице штата Ричмонде.

По данным правоохранительных органов, угонщиком оказался 29-летний Джошуа Филип Ябут. Отмечается, что бронетранспортер не был оснащен оружием.

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Теги: США
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