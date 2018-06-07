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Ряд дипломатов США отправлены из Китая на родину для медобследования

Возможной причиной недомогания называют акустическое воздействие микроволнового излучателя

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников генконсульства США в китайском городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) и членов их семей были отправлены на родину для прохождения медицинского освидетельствования, сообщила представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

Дипломаты в течение последнего месяца чувствовали недомогание, которое, вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя.

"Безопасность американского персонала и членов их семей является нашим высшим приоритетом", - подчеркнула Нойерт.

Она сообщила, что у заболевших отмечались такие симптомы, как головокружение, головные боли, шум в ушах, усталость, когнитивные проблемы, проблемы со зрением, слухом, бессонница.

Аналогичные симптомы были зафиксированы в минувшем году у 24 американских и 10 канадских дипломатов на Кубе.

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Теги: США, Китай
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