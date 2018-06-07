Минобороны Ирака сообщило о получении 39 российских танков Т-90С

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Одна из бронетанковых бригад иракской армии приступила к перевооружению на танки Т-90С российского производства, сообщили в Минобороны Ирака.

"Получено 39 танков Т-90С, которые распределены в два танковых батальона бригады", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что иракские танкисты ранее прошли подготовку "под руководством российских экспертов".

Ранее сообщалось, что Россия и Ирак подписали контракт на поставку танков Т-90С/СК в 2017 году. Первая партия танков была доставлена в один из портов на юге Ирака в феврале текущего года.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" говорилось, что Ирак должен получить по контракту 73 танка Т-90С/СК.

Ранее сообщалось, что по другим контрактам в Ирак, армия которого вела и ведет активные боевые действия против "Исламского государства" (запрещено в РФ) были поставлены, в частности, боевые вертолеты Ми-28НЭ, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", вертолеты Ми-35, штурмовики Су-25, тяжелые огнеметные системы ТОС-1.

Представители российских компетентных структур традиционно не комментируют номенклатуру российских поставок в Ирак по линии ВТС. Между тем Минобороны Ирака регулярно демонстрирует поставляемую из России военную технику и вооружения на своем сайте.