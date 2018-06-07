Сбой гидравлической системы произошел на рейсе Lufthansa из Москвы во Франкфурт

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сбой гидравлической системы самолета авиакомпании Lufthansa произошел на рейсе Москва - Франкфурт в четверг, сообщил "Интерфаксу" пассажир рейса, эти данные подтвердил сотрудник пресс-службы перевозчика.

Полет выполнялся на лайнере Airbus A321 c 86 пассажирами на борту. По словам одного из пассажиров, во время рейса сработала пожарная сигнализация, командир воздушного судна объяснил это проблемами с гидравлической системой. После посадки самолет отогнали в конец летного поля, подъехали пожарные машины.

В пресс-службе Lufthansa агентству сообщили, что на рейсе "произошел технический сбой - потеря жидкости в одной из гидравлических систем". В пресс-службе напомнили, что для обеспечения безопасности эти системы дублируются.

"Посадка прошла в нормальном и безопасном режиме в 8:15 по местному времени. Самолет отправился на стоянку без посторонней помощи, все пассажиры покинули салон самостоятельно. Экипаж не объявил чрезвычайную ситуацию, пожарная команда была на взлетной полосе только в целях предосторожности", - сказали в пресс-службе.