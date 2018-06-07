В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Стражи порядка Италии конфисковали более 10 тонн гашиша и задержали девять человек в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков. Об этом пишет в четверг итальянская газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, полиция установила наблюдение с воздуха за использовавшимся для рыбной ловли судном под флагом Нидерландов, которое находилось близ острова Сицилия.

В результате операции, длившейся в течение двух дней, были задержаны девять человек - восемь членов экипажа и капитан судна. Данные об их национальной принадлежности не раскрываются.

Изъятие гашиша стало частью серии международных операций под названием Libeccio International, которые направлены на борьбу с распространением наркотиков.