В Казахстане нашли захоронение конного гунна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уникальное гуннское погребение, датируемое II-IV веками нашей эры, случайно обнаружено в начале июня в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщил директор областного историко-краеведческого музея Мейрам Дуйсенгали.

"Захоронение обнаружил водитель ковшового погрузчика ТОО "Актобе кристалл су" во время добычи грунта. Руководитель предприятия сразу сообщил о находке в правоохранительные органы", - рассказал Дуйсенгали на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций в четверг.

"После осмотра места находки и найденных артефактов археологами областного историко-краеведческого музея и областного центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия выяснилось, что погребение предварительно датируется II-IV веками нашей эры", - сообщил он.

По словам спикера, в погребении захоронен гунн вместе с конем.

Археологи обнаружили также железный меч, инкрустированный камнями, и седло, обложенное листовым золотом, а также штампованные золотые бляшки, которые украшали одежду воина, и пришли к выводу, что погребенный, по всей видимости, имел высокое положение в обществе.

"Эта уникальная находка является мечтой каждого археолога. Та информация, которая заложена в ней о древних народах, техниках, художественной базе, которые использовали в то время, имеет большую историческую ценность для культурного наследия Казахстана. Поистине уникальная находка. Такие артефакты археологу на протяжении их деятельности попадаются крайне редко", - подчеркнул научный сотрудник института археологии Маргулана Алексей Хаванский.

Археологи продолжают работу на карьере. После завершения работ на данном участке в новом областном историко-краеведческом музее будет создана экспозиция, посвященная гуннскому периоду.

Гунны - кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах нашей эры из Азии в Восточную Европу.