Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
В мире

В Казахстане нашли захоронение конного гунна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уникальное гуннское погребение, датируемое II-IV веками нашей эры, случайно обнаружено в начале июня в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщил директор областного историко-краеведческого музея Мейрам Дуйсенгали.

"Захоронение обнаружил водитель ковшового погрузчика ТОО "Актобе кристалл су" во время добычи грунта. Руководитель предприятия сразу сообщил о находке в правоохранительные органы", - рассказал Дуйсенгали на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций в четверг.

"После осмотра места находки и найденных артефактов археологами областного историко-краеведческого музея и областного центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия выяснилось, что погребение предварительно датируется II-IV веками нашей эры", - сообщил он.

По словам спикера, в погребении захоронен гунн вместе с конем.

Археологи обнаружили также железный меч, инкрустированный камнями, и седло, обложенное листовым золотом, а также штампованные золотые бляшки, которые украшали одежду воина, и пришли к выводу, что погребенный, по всей видимости, имел высокое положение в обществе.

"Эта уникальная находка является мечтой каждого археолога. Та информация, которая заложена в ней о древних народах, техниках, художественной базе, которые использовали в то время, имеет большую историческую ценность для культурного наследия Казахстана. Поистине уникальная находка. Такие артефакты археологу на протяжении их деятельности попадаются крайне редко", - подчеркнул научный сотрудник института археологии Маргулана Алексей Хаванский.

Археологи продолжают работу на карьере. После завершения работ на данном участке в новом областном историко-краеведческом музее будет создана экспозиция, посвященная гуннскому периоду.

Гунны - кочевой народ, вторгшийся в 370-х годах нашей эры из Азии в Восточную Европу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Казахстан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"
Ожидается получение разрешений от России и ДанииПодробнее
 Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почкахМелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках
Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение вопроса отсутствия первой леди на официальных мероприятияхПодробнее
 Могерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологийМогерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологий
Глобальная технологическая группа будет изучать все новейшие направления — от искусственного интеллекта до киберугрозПодробнее
 Посол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела СкрипалейПосол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей
Так Александр Яковенко прокомментировал заявления полиции БританииПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Происхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигательПодробнее
 Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия
Исландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мираПодробнее
 Нидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в Донбассе
Правительство Нидерландов не видит оснований для ответственности за то, что Украина не закрыла свое воздушное пространствоПодробнее
 СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома СкрипаляСМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля
Полиция полагает, что нервнопаралитическое вещество нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия СкрипалейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейВ РоссииПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой из ЭйнштейнаСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Путин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко

Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПрезидент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИ Подробнее

Президент РФ рекомендовал решать в суде вопросы, подобные делу Слуцкого

"Прямая линия" с Владимиром Путиным длилась 4 часа 17 минут

"Прямая линия" с Путиным. Коротко

"Прямая линия" с Путиным. КороткоИзбранные ответы президента в ходе общения с народом Подробнее

США наложили рекордный штраф на китайскую ZTE и снимут с нее санкции

Путин ответил на вопрос о преемнике

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"

Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Ожидается получение разрешений от России и Дании Подробнее

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова

Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПо словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимы Подробнее

Международные резервы РФ с 25 мая по 1 июня выросли на $1,3 млрд

Дель Потро сыграет с Надалем в полуфинале "Ролан Гаррос"

Верховный суд Британии признал запрет абортов в Северной Ирландии нарушением прав человека

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru