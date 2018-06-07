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США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в четверг 7 июня приземлился на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

30 мая в Англию были переброшены три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1В с авиабазы ВВС США Дайс (штат Техас).

С тех пор американские бомбардировщики регулярно проводят многочасовые тренировочные полеты у западных границ России в регионе Балтики.

В частности, в среду на выполнение задания вблизи российских рубежей на Балтике с авиабазы Фэрфорд в Великобритании вылетал американский бомбардировщик В-1В с бортовым номером 86-0101 позывными CROOK1.

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Теги: США, Великобритания
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