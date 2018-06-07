Украина нарастит участие в операциях НАТО

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Степан Полторак заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в готовности нарастить вклад в операции альянса и нацеленности Киева на членство в системе коллективной безопасности и обороны альянса. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Мы осознаем, что будущее украинского государства неразрывно связано с членством в системе коллективной безопасности и обороны альянса. Несмотря на сложную ситуацию на востоке Украины, наш вклад в операциях альянса будет сохранен и наращен. Мы также готовы продолжить привлечение украинских подразделений к совместным военным учениям и мероприятиям боевой подготовки. Наши военнослужащие готовы к обмену опытом противодействия гибридной агрессии", - сказал Полторак в ходе встречи с Столтенбергом в штаб-квартире НАТО (Брюссель, Бельгия) в четверг.

Министр обороны проинформировал генерального секретаря об особенностях военно-политической обстановки на Украине и ситуации в Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые идут в украинском оборонном ведомстве.