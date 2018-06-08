Главные новости
В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыВ миреФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаСпорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли
В мире

В результате извержения вулкана на Гавайях образовалось еще почти 1,6 км суши

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лава извергающегося вулкана Килауэа на Гавайских островах продолжает заполнять залив Капохо, сообщает Associated Press. В результате образовалась еще почти миля суши (1,6 км).

Как следует из сообщений Геологической службы США, вулкан еще активен и неизвестно, извержение закончится или же наоборот усилится.

Продвигаясь к заливу, потоки лавы уничтожили крупнейшее на Гавайях пресноводное озеро, глубина которого в некоторых местах достигала сотен футов (1 фут ~ 30 см).

Новая суша становится государственной землей, но в ближайшие годы она не будет пригодна для земледелия, как остальная часть островов.

Всего же за время последнего извержения лава покрыла более 2000 гектаров, причем ученые отмечают, что ее слой исключительно толстый - некоторые районы покрыты 6-метровым слоем лавы.

По данным местных властей, с прошлого месяца уничтожено более 600 домов.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

8 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гавайи, Килауэа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа
Эммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из ЕвропыПодробнее
 СМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с Трампом
Вена готова взять на себя организацию саммита, пишет WSJПодробнее
 Помпео рассказал о личном обещании Ким Чен Ына отказаться от ядерной программыПомпео рассказал о личном обещании Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы
Госсекретарь заявил, что США готовы обеспечить безопасность КНДР после денуклеаризацииПодробнее
 Эстонские СМИ узнали о запрете экс-президенту страны на въезд в РФЭстонские СМИ узнали о запрете экс-президенту страны на въезд в РФ
Ранее Тоомас Хендрик Ильвес заявлял, что "Россия может потерять Петербург, если нападет на Эстонию"Подробнее
Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"
Ожидается получение разрешений от России и ДанииПодробнее
 Мелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почкахМелания Трамп появилась на публике впервые после операции на почках
Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение вопроса отсутствия первой леди на официальных мероприятияхПодробнее
 Могерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологийМогерини собрала экспертов для анализа возможностей и рисков современных технологий
Глобальная технологическая группа будет изучать все новейшие направления — от искусственного интеллекта до киберугрозПодробнее
 Посол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела СкрипалейПосол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей
Так Александр Яковенко прокомментировал заявления полиции БританииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыВ миреФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаСпорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%

В Москве закрыли клинику, в которой женщина погибла во время пластической операции

Сбербанк РФ с 9 июня снизит ставки по ипотеке на первичном рынке жилья

Жители Ульяновска устроят пикет против роста цен на бензин

Власти Австрии закроют семь мечетей и выдворят из страны 60 имамов

В пригороде Саратова ликвидировали открытый огонь на двух мусорных свалках

В Назрани нейтрализованы двое боевиков

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПо данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 лет Подробнее

Рубль снизился к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

В результате извержения вулкана на Гавайях образовалось еще почти 1,6 км суши

Трамп сократит поездку в Канаду на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

СКР попросил арестовать топ-менеджера "Роснано"

Сбербанк объяснил отток средств физлиц в мае сезонностью

Президент Южной Кореи посетит Россию во время ЧМ-2018

Путин прибыл в Китай

При нападении боевиков на дом афганского депутата погибли три человека

Аргентина договорилась с МВФ о кредитной линии на $50 млрд

На саммите США-КНДР обсудят гарантии безопасности для Пхеньяна

Губернатор встретился с многодетной томичкой, пожаловавшейся Путину на проблемы с выделением земли

В Назрани ликвидирован один из оказавших сопротивление боевиков

На остававшийся месяц без бензина курильский остров завезли топливо

Цены на нефть изменились разнонаправленно

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаЭммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru