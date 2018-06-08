Пассажиров метро в Риме эвакуировали из-за сообщений о взрыве

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В римском метро в четверг утром эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек из-за сообщений о взрыве, информация оказалась ложной, сообщают итальянские СМИ.

Инцидент произошел около 8:20 утра по местному времени в районе станции "Поликлинико" линии B. На номера экстренных служб стали поступать звонки от пассажиров поезда, остановившегося в туннеле перед станцией, которые сообщали о том, что слышали звуки взрывов на станции.

Экстренные службы по прибытии выяснили, что произошел сбой в контактной сети, вызвавший задымление и искрение.

Пассажиров остановившегося поезда эвакуировали по путям. Газета "Репубблика" сообщает о троих пострадавших.

Из-за инцидента временно прекращено движение между станциями "Кастро Преторио" и "Монти Тибуртини"

В пятницу в Риме проходит забастовка работников общественного транспорта.