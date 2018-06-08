В США покончил с собой шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден найден мертвым в своем номере в Страсбурге, сообщает CNN.

По информации телеканала, 61-летний Бурден совершил самоубийство.

Он приехал во Францию на съемки нового цикла телепередач для CNN о путешествиях и кухнях стран мира.

Бурден является автором нескольких книг, посвященных кулинарии, а также художественных произведений.

В 2002 году появилось его первое телешоу "Путешествия повара", затем он вел программу "Энтони Бурден: бронь не нужна", за которую он получил две премии "Эмми".

Как отмечает CNN, сообщения о смерти Бурдена появились через несколько дней после самоубийства дизайнера Кейт Спейд. Согласно обнародованным накануне данным американского правительства, с 1999 года число суицидов в США выросло на 30%.