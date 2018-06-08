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Трамп заявил, что может посмертно амнистировать Мохаммеда Али

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али, сообщает The Independent.

В 1967 году Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.

Перед вылетом в Канаду, где состоится саммит "Большой семерки", Трамп заявил, что готовит рекомендации по делу Али. По его словам, у него есть список из примерно 3000 человек, которые, возможно, имеют право на амнистию.

Легендарный боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

Ранее Трамп посмертно амнистировал Джека Джонсона, первого чернокожего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.

Скончался Мохаммед Али

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Джо Фрейзер наносит удар Мохаммеду Али в ходе первого из трех их поединков в &quot;Мэдисон-Сквер-Гарден&quot; в 1971 году. Журналисты окрестили эту встречу &quot;Боем века&quot;. Фрейзер одержал победу, а Али потерпел первое в карьере поражение. Второй бой остался за Али, а третий - легендарная &quot;Мясорубка в Маниле&quot; - был остановлен по требованию тренера Фрейзера.Поединок Али против претендента британца Генри Купера в Лондоне в 1966 году был остановлен из-за рассечения у Купера. Предыдущий их бой - в 1963 году - также завершился из-за рассечения у британца, однако Купер отправил Али в нокдаун.Перчатки и капа, которые были на Мохаммеде Али во время его поединка с Сонни Листоном в 1964 году. После этого боя урожденный Кассиус Клей вступил в &quot;Нацию ислама&quot; и сменил имя на Али.Мохаммед Али наносит удар Леону Спинксу во время их второго поединка в Новом Орлеане в 1978 году. Судьи единогласно отдали победу Али, и тот взял реванш у Спинкса за поражение, которое он потерпел шестью месяцами ранее.Мохаммед Али рассматривает почетную медаль московского института физкультуры, которую он получил в ходе визита в СССР в 1978 году.Мохаммед Али и его третья жена Вероника после посещения Мавзолея Ленина в Москве
Джо Фрейзер наносит удар Мохаммеду Али в ходе первого из трех их поединков в &quot;Мэдисон-Сквер-Гарден&quot; в 1971 году. Журналисты окрестили эту встречу &quot;Боем века&quot;. Фрейзер одержал победу, а Али потерпел первое в карьере поражение. Второй бой остался за Али, а третий - легендарная &quot;Мясорубка в Маниле&quot; - был остановлен по требованию тренера Фрейзера.
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Теги: Дональд Трамп, США, Мохаммед Али
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