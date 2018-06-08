Трамп заявил, что может посмертно амнистировать Мохаммеда Али

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али, сообщает The Independent.

В 1967 году Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят верховным судом США в 1971 году.

Перед вылетом в Канаду, где состоится саммит "Большой семерки", Трамп заявил, что готовит рекомендации по делу Али. По его словам, у него есть список из примерно 3000 человек, которые, возможно, имеют право на амнистию.

Легендарный боксер скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

Ранее Трамп посмертно амнистировал Джека Джонсона, первого чернокожего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе.