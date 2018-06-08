Четыре человека погибли при спуске по реке Чорохи в высокогорной Аджарии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе трое иностранных туристов, погибли в пятницу днем во время спуска на надувной лодке по реке Чорохи в высокогорной Аджарии, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, несчастный случай произошел в Хелвачаурском районе у села Карнати. В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка натолкнулась на препятствие и перевернулась, и все люди оказались в воде.

Сразу по прибытии спасатели обнаружили тела трех погибших, а немного позже - тело еще одного человека. На них были спасательные жилеты.

"Произошла настоящая трагедия. Среди погибших трое иностранных туристов - муж, жена и ребенок, предположительно, славяне. Один из погибших - наш соотечественник", - сказал журналистам мэр Хелвачаури Джумбер Вардманидзе.

МВД Грузии ведет следствие. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".