Морское сообщение между Батуми и Сочи возобновится с 11 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузинская компания "Экспресс Батуми" со следующего понедельника возобновляет морское сообщение между Батуми и Сочи, которое будет осуществляться в течение всего летнего сезона на быстроходном судне на подводных крыльях "Комета", сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор компании Зураб Кирцхалия.

"Рейсы на начальном этапе будут выполняться один раз в неделю: из Батуми в Сочи по понедельникам, в обратном направлении - по вторникам", - сказал Кирцхалия.

При этом он отметил, что если будет спрос, то частота рейсов, естественно, будет увеличена.

По словам директора, на судне, рассчитанном на 114 пассажирских мест, созданы все условия для комфортной поездки. Время в пути - около пяти часов. Цена билета, как и прошлым летом, из Батуми в Сочи составляет 250 лари (около $100), из Сочи в Батуми - до 6 тыс. рублей.

В настоящее время пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, пролегающему по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.