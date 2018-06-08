Китайские хакеры выкрали информацию у подрядчика ВМС США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Хакеры, работающие на правительство КНР, получили доступ к компьютерным сетям компании-подрядчика ВМС США и заполучили значительный объем информации, в том числе по разработкам вооружений для подводных лодок, сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, среди полученной информации - данные о разработке США к 2020 году гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которую можно было бы применять с подводных лодок.

Также речь идет о криптографических системах для подводных лодок, данных сонаров и средствах радиоэлектронной борьбы.

Подрядчик, название которого не раскрывается, сотрудничал с Научно-исследовательским центром проблем подводной войны ВМС в Ньюпорте (штат Род-Айленд).

ВМС США в сотрудничестве с ФБР ведут расследование инцидента.

По просьбе ВМС не раскрывает некоторые детали, связанные с проектом противокорабельной ракеты, в связи с интересами национальной безопасности.