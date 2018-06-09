В Косово задержали гражданина Бельгии, планировавшего теракт

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Два косовских албанца, подозреваемые в замысле террористической атаки против сил НАТО, а также против граждан во Франции и Бельгии, арестованы в Косово, сообщило бельгийское франкоязычное радио в ночь на субботу.

Мужчина и женщина, албанцы по национальности, у одного из которых - бельгийское гражданство, планировали "атаки-самоубийства с заминированными автомобилями" против военнослужащих сил НАТО в Косово (KFOR), а также в общественных местах на территориях Франции и Бельгии, согласно коммюнике, распространенному в Приштине.

Других подробностей о подозреваемых, арестованных в начале недели, не сообщается. Оба помещены в предварительное заключение сроком на месяц.

Косово известно как значительный источник европейских джихадистов, отправившихся воевать на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке.