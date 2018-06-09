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Президент Туркмении помиловал более 600 осужденных

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - По случаю священной для всех мусульман ночи Гадыр Гиджеси (предопределения) в Туркменистане будут освобождены от дальнейшего отбывания наказания 611 заключенных.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, соответствующий указ подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства 8 июня. Он напомнил, что по традиции в стране в честь священной Гадыр Гиджеси проводится акция помилования осужденных, раскаявшихся в своих преступлениях и готовых начать новую жизнь.

Президент поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву вместе с руководителями правоохранительных органов принять все соответствующие меры, чтобы помилованные в ближайшее время вышли из мест заключения и смогли вернуться домой, к своим семьям.

Глава государства также поручил руководителям велаятов (областей), этрапов (районов) и городов, а также другим руководителям позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан, которым пожелал усердно работать и вносить вклад в развернутую в Туркменистане широкомасштабную деятельность.

Как ранее сообщалось, в июне 2017 года президент Туркменистана помиловал 1029 осужденных по случаю ночи Гадыр Гиджеси, в 2016 году - более 600 человек.

У мусульман 27-я по счету ночь священного месяца Рамадан называется Лейлят-аль-Кадр (Гадыр Гиджеси). В традиционном русском переводе ее название звучит как Ночь предопределения, а дословно переводится как "ночь могущества, силы".

Как считается в исламе, в Лейлят-аль-Кадр в 610 году началось продолжавшееся в течение 23 лет ниспослание Аллахом Корана пророку Мухаммеду. Считается, что эта ночь наполнена добром и миром. Благодеяние, совершенное в Ночь предопределения, ценится намного выше, чем любое другое.

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Теги: Туркмения
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