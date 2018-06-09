Сооснователь Pixar Лассетер уйдет из "Диснея" после обвинений в неподобающем поведении

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Один из сооснователей анимационной киностудии Pixar, режиссер Джон Лассетер покинет компанию "Дисней" после серии обвинений в неподобающем поведении, сообщает The Independent.

До конца года он будет занимать должность консультанта.

Первые обвинения в адрес 61-летнего Лассетера прозвучали в ноябре 2017 года. Несколько сотрудниц заявили, что режиссер неоднократно переходил границы допустимого в общении с коллегами. В том числе, обнимал и целовал их без разрешения.

Лассетер публично извинился за свое поведение, попросив прощения у всех, "кого я когда-либо обнимал без разрешения".

Режиссер причастен к созданию всех фильмов Pixar и считается одним из лучших специалистов в своей области. Он снял такие анимационные фильмы как "История игрушек" и "История игрушек 2", "Тачки", "Холодное сердце" и многих других.