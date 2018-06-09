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СМИ сообщили о подготовке масштабного наступления сирийской армии в Деръа и Кунейтра

В эти провинции перебрасываются тысячи солдат и военная техника

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сирийская армия отправила в субботу крупнейший конвой с военной техникой и живой силой в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к масштабному наступлению на позиции террористов, сообщило иранское информагентство Фарс.

По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска.

Со ссылкой на местные источники агентство отмечает, что за последние два дня несколько тысяч военнослужащих сирийской армии были переброшены из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Деръа и Кунейтра.

Военные аналитики полагают, что операция сирийских войск в Деръа будет расширена на провинцию Кунейтра близ оккупированных Израилем Голанских высот.

Операция будет проведена против боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ - ИФ).

На прошлой неделе сирийские войска подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции оппозиционной Свободной сирийской армии и группировки "Тахрир аш-Шам" на юге стран.

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