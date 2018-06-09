Американский космический грузовик 12 июля впервые приподнимет орбиту МКС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первый в истории маневр Международной космической станции (МКС) при помощи американского космического грузовика будет предпринят в середине июля. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли в субботу.

"Американский космический грузовик Cygnus впервые в истории приподнимет орбиту МКС 12 июля", - сказал источник.

Дата выбрана в промежутке между стыковкой российского грузового корабля Прогресс МС-09 и расстыковкой Cygnus.

Если испытания пройдут удачно, коррекция орбиты будет производиться поочередно российскими и американскими кораблями.

В последние три года манёвры МКС выполнялись исключительно российскими средствами - грузовыми кораблями "Прогресс" и модулем "Звезда".