МИД предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Массовые демонстрации и стычки с полицией проходят в Хошимине и других провинциях Вьетнама, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам - в Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ДСКЦ.

Акции протеста во Вьетнаме связаны с недовольством законопроектом об особых экономических зонах, который даст иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. Демонстранты считают, что это усилит экономическое влияние Китая в стране.