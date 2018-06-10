Главные новости
СпортНадаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлемаВ миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8МоскваВ Москве из всех трамваев уберут турникеты
В мире

МИД предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Массовые демонстрации и стычки с полицией проходят в Хошимине и других провинциях Вьетнама, сообщает в воскресенье ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам - в Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет. Рекомендуется избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ДСКЦ.

Акции протеста во Вьетнаме связаны с недовольством законопроектом об особых экономических зонах, который даст иностранным компаниям право брать в аренду вьетнамскую землю сроком на 99 лет. Демонстранты считают, что это усилит экономическое влияние Китая в стране.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД, Вьетнам
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Ким Чен Ын прибыл в СингапурКим Чен Ын прибыл в Сингапур
В ближайшее время в Сингапур должен также прилететь Дональд ТрампПодробнее
 В ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста ВышинскогоВ ходе разговора Путина и Порошенко обсуждалась судьба журналиста Вышинского
Говорить о решении судьбы журналиста российский президент счел преждевременнымПодробнее
 Путин оценил перспективы возвращения России в G8Путин оценил перспективы возвращения России в G8
Российский президент также констатировал наличие внутренних проблем в "семерке"Подробнее
 Путин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в странеПутин призвал сирийскую оппозицию выполнить обязательства по урегулированию в стране
Сирийское правительство контролирует территорию, на которой проживает 90% населения страны, заявил российский президентПодробнее
В китайском Циндао начался саммит лидеров ШОСВ китайском Циндао начался саммит лидеров ШОС
Впервые во встрече участвуют новые члены - Индия и ПакистанПодробнее
 Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7
Он объяснил свой шаг заявлениями премьера КанадыПодробнее
 Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7Премьер Италии согласился с Трампом в вопросе о возвращении России в G7
Джузеппе Конте пообещал работать над снятием антироссийских санкцийПодробнее
 Коллеги по G7 не поддержали идею Трампа вернуться к формату G8 вместе с РоссиейКоллеги по G7 не поддержали идею Трампа вернуться к формату G8 вместе с Россией
Премьер Британии считает, что России следует изменить свое поведение для возвращения в G7Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНадаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлемаВ миреПутин оценил перспективы возвращения России в G8МоскваВ Москве из всех трамваев уберут турникетыВ миреКим Чен Ын прибыл в СингапурВ миреТрамп решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7ЭкономикаРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции

В РПЦ предложили восстанавливать храмы для возрождения заброшенных деревень

МИД предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

Гран-при "Кинотавра" получил фильм "Сердце мира" Наталии Мещаниновой

Баскетболисты ЦСКА выиграли Единую лигу ВТБ

Баскетболисты ЦСКА выиграли Единую лигу ВТБАрмейский клуб стал триумфатором турнира в девятый раз Подробнее

Движение по дороге из Грузии в Россию парализовано из-за конфликта парапланеристов

Движение по новой развязке открыли около аэропорта "Жуковский" в преддверии ЧМ

Что произошло за день: воскресенье, 10 июня

Ким и Трамп в Сингапуре, митинг "За свободную Россию" в Москве и нашествие цыплят в Грузии Подробнее

Путин встретится с Пашиняном в Москве

Надаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлема

Надаль в 17-й раз выиграл турнир Большого шлемаВ воскресенье он в 11-й раз стал победителем "Ролан Гаррос" Подробнее

Советник Трампа назвал слова Трюдо об американских пошлинах ударом в спину

Президент ФИФА не увидел никаких угроз безопасности на ЧМ-2018

В Москве на проспекте Сахарова завершился митинг оппозиции

Сборная Австралии по футболу прибыла в Казань

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru