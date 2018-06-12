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Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились

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Переговоры продлились около двух часов

Официальные переговоры лидеров КНДР и США в расширенном составе завершились
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын продолжили общение на рабочем ланче после завершения переговоров в расширенном составе.

Официальный переговоры продолжались почти два часа.

Телеканал CNN показал несколько кадров перед началом обеда, на которых Д.Трамп шутил перед журналистами. Американский президент попросил фотографов сделать удачные кадры участников саммита.

"Сделайте хорошие фотографии нас всех, чтобы мы выглядели мило, привлекательно и идеально", - обратился Д.Трамп к журналистам.

Как сообщают СМИ с места событий, делегации США и КНДР в ходе рабочего ланча угостят "коктейлем" из креветок с авокадо в качестве холодной закуски, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом.

На горячее будут поданы говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленными на пару брокколи, обжаренный рис с овощами "по-янчжоуски", свинина в кисло-сладком соусе, соус на основе красного вина.

На десерт - канапе с черным шоколадом, ванильное мороженое.

В ланче примут участие все члены делегаций.

Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.

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