Грузинские СМИ анонсировали скорую отставку премьер-министра страны

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В правительстве Грузии уже в ближайшие дни могут произойти существенные изменения, в частности свой пост покинет премьер, сообщает во вторник местное радио.

По информации грузинского "Первого радио", премьер-министр Георгий Квирикашвили покинет должность. Вместе с ним уйдут в отставку министр юстиции Тея Цулукиани, министр экономики Димитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр культуры Михаил Гиоргадзе.

Сообщается, что временно, до утверждения нового состава правительства, обязанности премьер-министра будет исполнять действующий министр внутренних дел и ппервый вице-премьер Георгий Гахария.

"Официально эту информацию пока никто не подтверждает, однако в кулуарах правящей партии "Грузинская мечта" о предстоящих изменениях в правительстве давно говорят", - сообщает на своем сайте "Первое радио".