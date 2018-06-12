Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II поздравила российского лидера и граждан страны с национальным праздником Днем России, сообщается во вторник в твиттере Британского посольства в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России. Королева Елизавета", - говорится в сообщении.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 12 июня 2018 г.

В письме указано, что послание направлено президенту Российской Федерации.

Как сообщалось, 9 июня в Лондоне прошел традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизавета II. В нем приняли участие более тысячи военных.