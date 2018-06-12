В мире

Киев передал в Международный суд меморандум о нарушении РФ двух конвенций ООН

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Украина подает в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17500 страниц текста и содержится в 29 томах, - написал Климкин на своей странице в твиттере во вторник. - Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации".

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача меморандума в Международный суд ООН по делу Украины против России о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности.

"Представление меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

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Теги: Украина, Павел Климкин, Международный суд ООН
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