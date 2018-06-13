Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Инициатива о проведении референдума о разделении американского штата Калифорнии на три штата смогла собрать более 400 тысяч подписей, голосование по данной инициативе пройдет 6 ноября 2018 года, сообщили в среду в местной администрации.

Инициатива была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.

"Инициатива Тимоти Дрейпера, предложившего разделить Калифорнию на три штата, собрала более 402 тыс. 468 подписей", - говорится в сообщении администрации Калифорнии.

В соответствии с инициативой предполагается разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анжелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос SurwayUSA показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Также телеканал подчеркивает, что даже если инициатива Дрейпера сможет набрать большинство голосов в ноябре, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.