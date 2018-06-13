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Японцев будут считать взрослыми с 18 лет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии изменило возраст, с наступления которого гражданин считается взрослым, снизив его с 20 до 18 лет, сообщает "Би-би-си".

Решение вступит в силу в 2022 году, возраст наступления взросления меняется в Японии впервые с момента его установления в 1876 году.

По новому закону, 18-летние граждане (как девушки, так и молодые люди) смогут вступать в брак, не спрашивая разрешения родителей. Сейчас 16-летние японки и 18-летние японцы могут выходить замуж и жениться, но только получив одобрение родителей. Без их разрешения брак возможен лишь с 20 лет.

Кроме того, с наступлением 18-летия японцы смогут получать кредитные карты и брать займы без разрешения родителей. При желании они могут получить паспорт сроком на 10 лет (сейчас могут получить паспорт на 5 лет и только при согласии родителей).

При этом 18-летним японцам все равно будет запрещено курить, употреблять алкоголь, играть в азартные игры и усыновлять детей. Все это возможно только после наступления 20-летия.

Правящая партия Японии рассчитывает с помощью реформы оживить стареющее японское общество, в котором наблюдается низкая рождаемость.

В 2015 году с 20 до 18 лет был снижен возраст наступления избирательного права.

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Теги: Япония
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