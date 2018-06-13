"Укрзализныця" прекратила операции с вагонами около 60 компаний РФ из санкционного списка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Укрзализныця" с 8 июня прекратило все операции с вагонами около 60 российских компаний, подпавших под санкции, согласно ранее обнародованному списку СНБО Украины. Об этом сообщили "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе компании.

Новый перечень грузоперевозчиков в соответствии с указом президента Украины о расширении санкций в отношении российских компаний предусматривает полный запрет на любые операции с подвижным составом этих компаний на территории Украины, включая транзитные.

"В соответствии с указом президента Украины от 14 мая 2018 №126 в связи с введением в действие решение СНБО Украины от 2 мая 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" с 8 июня 2018 года был введен запрет перевозок продолжительностью до его отмены", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

Согласно опубликованному "Укрзализныцей" списку компаний, по отношению к которым приняты ограничительные меры, в него входит "Первая грузовая компания"(и ее украинская дочка), "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "Нефтетранссервис", "Рейл1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" и ряд других компаний.

При этом разрешается прием к перевозке всех порожних вагонов компаний, подпавших под санкции, назначением в Россию.

Как сообщалось, в мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.