ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Токийская энергетическая компания (ТЕРСО) заявила, что планирует вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2", сообщает информагентство Associated Press.

Станция расположена в одноименной префектуре рядом с городом Нараха, в 11,5 км от аварийной АЭС "Фукусима-1". Во время землетрясения 2011 года все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, система охлаждения сработала штатно.

Если ТЕРСО осуществит свой план, в префектуре Фукусима не останется ни одного атомного реактора. Всего в Японии в данный момент функционирует семь реакторов.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий катастрофы понадобится 30-40 лет.