В США арестовали уроженку Израиля за вербовку в соцсетях боевиков для ИГ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские власти объявили об аресте 45-летней жительницы штата Висконсин, переехавшей ранее в США из Израиля, против нее выдвинуты обвинения в оказании помощи группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) через Интернет, сообщает в четверг газета The Times of Israel.

Женщине, легально проживающей в США с 1992 года, предъявлены обвинения в предоставлении материальной помощи группировке ИГ.

По данным издания, в обвинительном заключении отмечается, что женщина, используя несколько страниц в социальных сетях, включая украденные, занималась вербовкой потенциальных террористов и разработкой инструкций для совершения нападений.

В частности, у арестованной имелась электронная библиотека с информацией о том, как готовить яды, делать бомбы, биологическое оружие и пояса смертников.

Издание отмечает, что женщина передавала соучастнику данные об изготовлении рицина и предлагала ему добавить яд в водные резервуары.

Также арестованная предлагала совершать теракты во время уличных фестивалей и других летних общественных мероприятий.