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У Меркель обострились разногласия с главой ХСС по миграционному вопросу

Есть обновление от 13:23

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер не могут договориться и согласовать единую линию в миграционной политике.

Как сообщило в четверг агентство DPA, накануне вечером консультации продолжались 2,5 часа и завершились без результата.

Меркель руководит Христианско-демократическим союзом (ХДС), Зеехофер - баварским Христианско-социальным союзом (ХСС), обе партии на протяжении многих лет составляют блок и вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию.

Зеехофер до назначения на пост министра занимал должность главы федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ. С самого начала баварский политик занимал жесткую по отношению к мигрантам позицию.

Если до этого мигранты могли попасть в Германию и подать там заявки на получение убежища, а потом ожидать решения по своему делу внутри страны, то теперь, по информации DPA, Зеехофер предлагает отказывать мигрантам в предоставлении убежища прямо на немецкой границе. Речь идет о тех гражданах, которые уже были зарегистрированы в других странах ЕС в качестве беженцев. Меркель с этим предложением не согласна.

Накануне вечером генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ZDF передала слова Меркель, сказанные депутатам ее фракции - по словам генсека ХДС, канцлер ищет решения, которое удовлетворит как национальным интересам, так и интересам ЕС. Речь, вероятно, может идти о двусторонних соглашениях с рядом стран Евросоюза, которых проблема миграции затронула сильнее всего - это Италия и Греция. По словам Крамп-Карренбауэр, канцлер заинтересована в решении, которое объединит страны ЕС, а не разобщит их еще больше.

Накануне Зеехофер встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, по итогам переговоров стороны заявили об активизации сотрудничества в сфере миграции между ФРГ, Австрией и Италией, причем по инициативе Рима.

Кроме того, представитель фракции ХДС в бундестаге Михаэль Хеннрих сообщил накануне изданию Stuttgarter Nachrichten, что в миграционном споре между Меркель и Зеехофером "подавляющее большинство" депутатов фракции - на стороне Зеехофера. Хеннрих охарактеризовал ситуацию как драматичную.

В свою очередь, другой депутат ХДС Аксель Фишер в интервью таблоиду Bild поднял вопрос о доверии канцлеру в бундестаге. "Мы обсуждаем эту тему с 2015 года. В какой-то момент решение должно быть принято, в крайнем случае, при помощи вопроса о доверии", - заявил Фишер.

Согласно немецкой конституции (статьи 67-68), канцлер может поставить вопрос о доверии парламента. В случае, если необходимого большинства голосов депутатов получено не будет, президент страны по предложению канцлера в течение 21 дня может распустить парламент, при этом канцлер лишается права на роспуск парламента в случае, если парламент выразил недоверие и выбрал другого канцлера.

По данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, за период с 2015 по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 млн заявок на получение убежища.

Нашествие мигрантов в Европу

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Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границеСирийские беженцы около населенного пункта Реске на юге Венгрии, у границы с СербиейПолицейские пытаются задержать семью беженцев в городе Бичке, ВенгрияЖенщина ищет обувь среди вещей, пожертвованных жителями в германском ДортмундеНелегальные мигранты пробираются через колючую проволоку на границе между Венгрией и СербиейМигранты штурмуют поезд на вокзале Келети в Будапеште
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
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Теги: Германия, Ангела Меркель, Хорст Зеехофер
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