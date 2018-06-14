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США высказались за восстановление действия соглашения об утилизации плутония

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - США выступают за возобновление действия соглашения с РФ об утилизации плутония, заявил заместитель посла США в России Энтони Годфри.

"Мы считаем, что у нас есть сейчас очень важная возможность возобновить действие этого соглашения, и мы хотели бы концентрироваться на тех вопросах, для которых это соглашение было создано, поскольку, насколько мы понимаем, решение по приостановлению этого соглашения с российской стороны скорее было связано с санкциями по Украине, чем с какими-то фундаментальными вопросами", - сказал Годфри на конференции по случаю 50-летия ДНЯО, обратившись к замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову.

Тот, со своей стороны, отметил, что решение России приостановить действие соглашения действительно было связано, в первую очередь, с введением санкций против РФ. "Хочу сказать, что, к тому моменту, как это решение было принято в Москве, российское правительство и госкорпорация "Росатом" уже закончили работу над сооружением специального предприятия, которое производит так называемое смешанное топливо для реакторов, для выработки энергии на энергоблоках, что способствует избавлению от оружейного плутония", - сказал Рябков.

"Мы собираемся продолжать реализацию этой программы", - отметил замминистра.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Президент объяснил выход России из этого документа тем, что США не выполняют взятых на себя обязательств.

Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Закон о приостановлении соглашения с США об утилизации плутония предусматривает возобновление договора при ряде условий. Среди них, в частности, отмена "закона Магнитского" и сокращение военных сил НАТО у границ РФ.

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Теги: РФ, США
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