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Полицейские освободили захваченного в заложники надзирателя тюрьмы во Франции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Стражи порядка провели в четверг операцию по освобождению заложника, которого захватил один из заключенных тюрьмы в департаменте Об на северо-востоке Франции, сообщает радиостанция "Эроп-1".

Инцидент произошел в городе Вильно-ла-Гранд. 21-летний злоумышленник взял в заложники надзирателя тюрьмы примерно в 08:30 по местному времени (09:30 по московскому времени). По некоторым данным, он угрожал смотрителю холодным оружием.

Заключенный требовал, чтобы ему предоставили транспорт. Однако после длительных переговоров с полицией он согласился освободить заложника.

По информации местных СМИ, мужчина, захвативший заложника, отбывал срок за кражу, он не был связан с террористическими группировками.

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Теги: Франция
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