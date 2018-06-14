ЕСПЧ присудил 12,5 тыс. евро американской правозащитнице за выдворение из РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Гражданка США Дженнифер Гаспар, выдворенная из РФ в 2014 году, добилась в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) признания действий властей России незаконными и выплаты компенсации, следует из материалов картотеки суда.

Согласно решению ЕСПЧ от 12 июня, выигравшая в споре с РФ американка Гаспар должна получить компенсацию в 12,5 тыс. евро. Также РФ по решению суда должна выплатить ей 1,6 тыс. евро расходов на разбирательства.

"Моя глубочайшая благодарность невероятной команде юристов, которые провели меня через все инстанции и апелляции российской судебной системы и отстаивали мое дело в международном суде в Страсбурге - Сергей Голубок, Ольга Цейтлина, Евгений Смирнов, Дарья Сухих и Павел Чиков и "Агора", - написала Гаспар в фейсбуке по итогам судебного решения.

Как сообщалось, Гаспар с 2004 года легально проживала в России и имела вид на жительство. Последние годы проживания в России она работала в сфере развития гражданского общества, консультировала неправительственные организации, помогала получать гранты, собирала средства. Гаспар была выдворена из РФ в 2014 году после получения по почте письма от миграционной службы, в котором сообщалось об аннулировании ее вида на жительство на основании заключения ФСБ.

Заключение до сих пор не опубликовано. Его опубликования пытался добиться бывший супруг Гаспар - Иван Павлов. На момент получения Гаспар постановления о выдворении он состоял с ней в браке, возглавляя НКО "Фонд свободы информации" (была также известна как "Институт развития свободы информации" - ИФ).

НКО была внесена в реестр иноагентов и в 2015 году прекратила свою деятельность. Часть ее сотрудников объединились и создали правозащитное объединение "Команда 29", которое под руководством Павлова в настоящее время ведет несколько резонансных судебных разбирательств.

Гаспар работает директором программ поддержки гражданского общества CEELI Institute в одном из европейских офисов организации и воспитывает дочь от брака с Павловым.