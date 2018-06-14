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Из тюрьмы в Афганистане освободили 260 сторонников Исламской партии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство Афганистана перед завершением месяца поста "в знак доброй воли и уважения" освободило из тюрьмы 260 заключенных, сторонников Исламской партии Гульбеддина Хекматияра, сообщили в четверг местные СМИ.

Исламская партия подписала мирное соглашение с правительством Афганистана в мае 2016 года. Власти страны обязались предоставить Хекматияру амнистию, освободить заключенных членов партии. Правительство также обязалось добиваться отмены санкций США и ООН в отношении Хекматияра.

Хекматияр является этническим пуштуном. Карьеру в политике начал просоветским коммунистом. В 1990-х годах был премьер-министром Афганистана. После захвата власти талибами эмигрировал в Иран. В 2002 году заявил о переходе на сторону талибов "до изгнания иностранных интервентов". Год спустя СБ ООН включил Хекматияра в "черный список" лиц, связанных с известным террористом Усамой бен Ладеном и лидером талибов муллой Омаром.

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Теги: Афганистан
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