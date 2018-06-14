В ЕС фигуранты дела о 71 задохнувшемся в фургоне мигранте получили по 25 лет тюрьмы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Венгерский суд вынес приговор главным подозреваемым в деле о гибели 71 нелегального мигранта, чьи тела были обнаружены в Австрии в запертом автофургоне с венгерскими номерами в 2015 году.

По информации BBC News , суд признал четырех подозреваемых виновными в гибели 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей и приговорил каждого них к 25 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, подсудимые знали, что перевозимые в автофургоне беженцы могли задохнуться, и игнорировали их крики о помощи.

В сообщении BBC News отмечается, что фигурантами этого дела являются 14 предполагаемых членов преступной группировки, большинство из которых имеют болгарское гражданство. Их обвиняют не только в причастности к убийству, но также в пытках и торговле людьми.