Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против фонда Trump Foundation, президента США Дональда Трампа и трех его детей, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Благотворительный фонд, по словам Андервуд, был "не более чем чековой книжкой для перевода средств Трампом и его компаниями на счета НКО вне зависимости от назначения и легальности этих операций".

Генпрокурор, являющаяся членом Демократической партии, потребовала, чтобы фонд был закрыт, а также выплатил $2,8 млн в качестве возмещения ущерба.

В иске говорится, что фонд незаконно поддерживал предвыборную кампанию Республиканской партии.

Как отмечает газета The New York Times, в иске генпрокурор потребовала, чтобы президент США не мог быть директором, сотрудником или попечителем других некоммерческих организаций на протяжении 10 лет. Также генпрокурор требует на год запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Трампа - Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Агентство отмечает, что предшественник Андервуд Эрик Шнейдерман начал расследование в отношении благотворительного фонда в 2016 году после статьи The Washington Post, в которой утверждалось, что кандидат в президенты извлекал выгоду из расходов фонда.

Трамп отреагировал на иск в твиттере. Он написал , что не будет стремиться к урегулированию этого дела во внесудебном порядке, заявив, что "подлые демократы из Нью-Йорка и их опозоренный (и бежавший из города) генпрокурор Эрик Шнейдерман делают все, чтобы подать на меня в суд из-за фонда, который получил $18,8 млн, а отдал на благотворительность больше денег, чем получил - $19,2 млн".

Президент США раскритиковал Шнейдерман, написав, что "у него кишка была тонка, чтобы довести это смехотворное дело до суда".