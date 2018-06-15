Аэропорт "Киев" возобновил работу после аварии самолета при посадке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) закрытый после аварии самолета компании Bravo Airways при посадке, возобновил работу в 23:35, сообщили в пресс-службе аэропорта.

14 июня в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в пресс-службе аэропорта. Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета. На месте работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании. Было принято решение закрыть аэропорт на пять часов до 1:00 пятницы 15 июня.