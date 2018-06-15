В американском штате провозгласили год памяти жертв голодомора на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В штате Иллинойс (США) провозгласили 2018 - годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. на Украине, сообщили в посольстве Украины в США.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - сказано в сообщении на странице посольства в фейсбуке в четверг вечером.
В прошлом году парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа, организованным тоталитарным режимом Иосифа Сталина.