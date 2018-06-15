В американском штате провозгласили год памяти жертв голодомора на Украине

Всего в Японии на сегодняшний день функционирует семь реакторов Подробнее

Минобороны Турции раскритиковало позицию Вашингтона, который связал поставки своих истребителей F-35 с покупкой российской ЗРС Подробнее

Питера Тэтчелла доставили в ОВД из-за одиночного пикета против притеснения в России ЛГБТ-сообщества Подробнее

Задержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола

Он объяснил это тем, что местное население говорит по-русски Подробнее

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В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Marvel

Подозреваемым стал менеджер Стэна Ли, установивший полный контроль над 95-летней знаменитостью Подробнее

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Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня

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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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13 июня 14:28

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа