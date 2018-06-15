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Экс-руководство Службы нацбезопасности Южной Кореи осуждено за коррупцию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Трое бывших представителей руководства Службы национальной безопасности Южной Кореи в пятницу приговорены к тюремному заключению на срок от трех до трех с половиной лет за незаконную передачу крупных сумм денег канцелярии президента, когда во главе государства стояла Пак Кын Хэ.

По данным южнокорейского телеканала YTN, трое бывших руководителей ведомства - Нам Чжэ Чжун, Ли Бен Ги и Ли Бен Хо - отправлены в тюрьму по обвинениям в передаче 3,5 млрд южнокорейских вон ($3,24 млн) канцелярии Пак Кын Хэ из фонда спецопераций Службы национальной безопасности в период с мая 2013 по апрель 2014 года.

"Средства из фонда специальных операций Службы национальной безопасности должны направляться на определенные цели, такие как сбор разведывательных данных в пределах страны и за рубежом. Выплата этих средств президенту на ежемесячной основе выходит за рамки указанных целей и противоречит закону", - отмечается в вердикте суда.

В начале прошлого года в отношении Пак Кын Хэ вынесли импичмент, а сама она была помещена под стражу. Причиной для таких мер стал ряд коррупционных скандалов, в которые оказалась вовлечена бывший президент Южной Кореи. В апреле 2018 года она была приговорена к 24 годам тюрьмы.

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Теги: Южная Корея
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