Армия Йемена подошла к контролируемому повстанцами аэропорту Ходейды

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Армия Йемена, при поддержке арабской коалиции ведущая наступление на йеменский порт Ходейда, приблизилась к окрестностям городского аэропорта, сообщил межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военных.

В районе аэропорта идут напряженные бои, отмечает телеканал.

В свою очередь, йеменские военные утверждают, что повстанцы-хуситы, контролирующие Ходейду, понесли серьезные потери и оставили некоторые позиции.

Тем временем армейские инженеры занимаются обезвреживанием мин, которые в большом количестве установили в этом районе повстанцы.

Ранее на этой неделе "Аль-Арабийя" сообщил, что армия Йемена при поддержке арабской коалиции начала полномасштабное наступление на портовый город Ходейда, расположенный на берегу Красного моря. Ходейда играет ключевую роль в поставках провизии в страну и находится под контролем повстанцев-хуситов.

"Мы исчерпали все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейды", - цитировал телеканал заявление правительства Йемена.