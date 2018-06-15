Украина займется проектом Нyperloop

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies (НTT) подписали меморандум о сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop, сообщило украинское ведомство.

Вопросы развития скоростного транспорта, внедрения инновационных решений и систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли обсуждались в ходе публичной дискуссии с участием главного исполнительного директора НTT Дирка Алборна и главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

Последний отметил, что Украина должна войти в мировой мейнстрим по разработке передовых технологий на транспорте. "Одним из итогов визита Алборна стало наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий", - заявил министр, слова которого приводятся в сообщении. Он выразил надежду, что в стране будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами и компонентами.

Стороны договорились о совместных разработках технологий и поиске инвесторов для проекта. "Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - подчеркнул Омелян.

Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины. "Украина с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, - в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.

Нyperloop Transportation уже имеет договоры на проектирование и строительство линий высокоскоростной транспортировки с Францией, Словакией, Австрией, Венгрией, ОАЭ и другими странами.