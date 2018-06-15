Германия выдала России обвиняемого в покушении на убийство уроженца Чечни

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Россию из Германии экстрадирован уроженец Чечни, обвиняемый в покушении на убийство в Грозном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры России РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы ФРГ экстрадировали в Россию гражданина РФ Магомеда Баймурзаева", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в незаконном приобретении оружия и покушении на убийство.

По версии следствия, в марте 2015 года в помещении ресторана в Грозном Баймурзаев, завладел оружием инспектора ДПС МВД по Чеченской Республике. "Затем выстрелил несколько раз в свою знакомую, с которой ранее у него сложились неприязненные отношения", - отмечается в документе. Пострадавшую удалось спасти.

Поскольку Баймурзаев скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.

В январе 2017 года в связи с установлением его местонахождения на территории Германии Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В сопровождении спецконвоя Баймурзаев доставлен в Москву.