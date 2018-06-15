Канадский музыкант засудил бывшую подругу за удаленное письмо о стипендии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Суд обязал бывшую подругу канадского кларнетиста Эрика Абрамовица выплатить ему примерно $265 тыс. за то, что она несколько лет назад удалила из электронной почты подтверждение полученной молодым человеком стипендии.

Как сообщает "Би-би-си", в 2014 году Абрамовиц успешно прошел прослушивание в Консерватории им. Ричарда Колбурна в Лос-Анджелесе у одного из самых известных в мире кларнетистов Йегуды Гилада. Он выиграл стипендию, которая покрывала бы стоимость обучения в консерватории (примерно $50 тыс. в год).

Соответствующее письмо было отправлено ему на электронную почту, но его подруга Дженнифер Ли, с которой он жил в Монреале, прочитала сообщение и удалила его. Предположительно, девушка не хотела, чтобы ее молодой человек уезжал в другую страну. Имея доступ к имэйлам Абрамовица, она написала от его имени ответ, что молодой музыкант не сможет учиться в Лос-Анджелесе.

Затем она завела электронную почту на имя Йегуды Гилада и написала своему молодому человеку письмо о том, что он якобы не получил стипендию.

Абрамовиц прочитал фальшивое сообщение и поверил, что ему не удалось попасть в консерваторию. Он закончил образование в Монреале, и через некоторое время все же расстался с Ли.

Но затем уже на другом прослушивании в Университете Южной Калифорнии он встретил Гилада, который с удивлением спросил, зачем молодой музыкант снова собрался к нему на прослушивание, если однажды уже отказался от возможности учиться у известного мастера.

После этого Абрамовиц стал проверять старые письма, показал Гиладу письмо с отказом, которое тот не писал, а также смог подобрать пароль к выдуманному почтовому ящику бывшей подруги, так как знал, какие пароли она обычно использовала.

Выяснив, что Ли обманула его и лишила возможности учиться в одной из самых престижных консерваторий, он подал иск в суд. Судья встал на сторону молодого музыканта, сама Ли не пришла на слушание и не дает комментариев.

Абрамовиц недавно был принят в Симфонический оркестр Торонто.