В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил женщину

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в Мюнхене, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена.

Тем временем, таблоид Bild сообщает, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая, ранения получили еще три человека, две женщины и мужчина. Также пострадал сам нападавший, после атаки он сбежал, теперь его разыскивает полиция.

Полиция, по данным газеты, исключает версию теракта, полагает, что речь идет о ЧП на бытовой почве.