В мире

В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил женщину

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в Мюнхене, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена.

Тем временем, таблоид Bild сообщает, что инцидент произошел в квартире, где жила погибшая, ранения получили еще три человека, две женщины и мужчина. Также пострадал сам нападавший, после атаки он сбежал, теперь его разыскивает полиция.

Полиция, по данным газеты, исключает версию теракта, полагает, что речь идет о ЧП на бытовой почве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Германия, Мюнхен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба ТрампаСуд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа
Пол Манафорт будет за решеткой дожидаться слушаний по делу об отмывании денег при лоббировании интересов партии ЯнуковичаПодробнее
 Трамп заявил, что Обама упустил КрымТрамп заявил, что Обама упустил Крым
Ранее Buzzfeed со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на саммите G7 назвал Крым российскимПодробнее
 WSJ сообщила о желании Макрона сделать французский основным языком ЕСWSJ сообщила о желании Макрона сделать французский основным языком ЕС
По данным издания, в этом вопросе он заручился поддержкой председателя Еврокомиссии Жан-Клода ЮнкераПодробнее
 Глава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства СШАГлава Пентагона подтвердил Южной Корее и Японии обязательства США
Ранее президент США объявил о желании отказаться от совместных учений с Южной КореейПодробнее
Трамп назвал Крым российскимТрамп назвал Крым российским
Он объяснил это тем, что местное население говорит по-русскиПодробнее
 Задержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протоколаЗадержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола
Питера Тэтчелла доставили в ОВД из-за одиночного пикета против притеснения в России ЛГБТ-сообществаПодробнее
 Анкара назвала шантажом требование США отказаться от покупки С-400Анкара назвала шантажом требование США отказаться от покупки С-400
Минобороны Турции раскритиковало позицию Вашингтона, который связал поставки своих истребителей F-35 с покупкой российской ЗРСПодробнее
 ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"ТЕРСО собралась вывести из эксплуатации АЭС "Фукусима-2"
Всего в Японии на сегодняшний день функционирует семь реакторовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возрастВ миреТрамп заявил, что Обама упустил КрымЭкономикаСША официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяВ миреСуд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба ТрампаСпортЦСКА сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России по футболуЭкономикаБанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Украинский суд разрешил отбор биологических образцов у журналиста Вышинского

Зацепер погиб на крыше электрички Ярославского направления МЖД

Из-за несчастного случая сбился график движения пригородных поездов Подробнее

"Северсталь", "Роснано" и Windar создадут СП по производству башен ветрогенераторов

Что произошло за день: пятница, 15 июня

Неизменность ключевой ставки, игра соперников России по группе ЧМ и попытки украинского омбудсмена навестить пополневшего Сенцова Подробнее

"Саратовские авиалинии" отозвали заявку на получение нового сертификата

Сборная Ирана победила Марокко в матче ЧМ-2018

Судьбу встречи решил автогол на пятой компенсированной ко второму тайму минуте Подробнее

Въезд личного транспорта на "выделенки" на Кутузовском проспекте запретят в выходные

Португалия - Испания. Онлайн

Португалия - Испания. ОнлайнЗвездные европейские сборные начинают турнирный путь на ЧМ-2018 Подробнее

Еврокомиссия одобрила сделку между Comcast и Sky

Рубль ускорил снижение к доллару и евро в условиях падения цен на нефть

Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа

Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба ТрампаПол Манафорт будет за решеткой дожидаться слушаний по делу об отмывании денег при лоббировании интересов партии Януковича Подробнее

В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил женщину

Фотохроника 15 июня

Фотохроника 15 июня6 фото

Кандидата в мэры Москвы от "Яблока" выберет общее собрание московского отделения

Цены на нефть завершат эту неделю в минусе

Нападающий Ахмед Муса ушел из ЦСКА в связи с завершением аренды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AЕгипет Египет0 : 1Матч завершенУругвай УругвайМатч завершенХосе Мария Хименес, 90онлайнBМарокко Марокко0 : 1Матч завершенИ.Р. Иран И.Р. ИранМатч завершенАзиз Бухаддуз, 90+5, в свои воротаподробнееBПортугалия Португалия1 : 0Идет первый таймИспания ИспанияИдет первый таймРоналду, 4, с пенальтионлайн