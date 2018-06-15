Арестованному в Эстонии парому "Петербург" дали воду и электричество

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На арестованном в таллинском порту Пальяссааре (Paljassaare) пассажирско-грузовом пароме Petersburg в пятницу возобновили подачу воды и электричества. Судно принадлежит российской фирме Black Sea Ferry & Investments, которая является судоходной компанией холдинга РЖД, и было арестовано в апреле за неуплату долгов рижской судоремонтной компании, судовому агенту и собственнику причала, сообщил портал Эстонского телерадиовещания ERR.

Сумма долга уже составила 350 тыс. евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 тыс. евро.

Как рассказал ранее капитан парома Николай Шашков, электричество и воду перестали подавать два дня назад. "Вторые сутки мы находимся без подачи электроэнергии. Не в рабочем состоянии санитарные системы, то есть душевые не работают, канализация не работает, камбузное оборудование - плиты тоже. Готовим пищу на мангале, на палубе", сообщил капитан.

По его словам, воду команда парома греет в чайниках на контрольно-пропускном пункте, там же они заряжают телефоны. Из-за несоблюдения санитарных норм и норм безопасности моряки получают травмы. Один член экипажа при падении сломал рёбра и был доставлен в больницу. Сейчас на корабле находятся 11 человек из требуемых 28-и.

В ближайшие дни ожидается смена экипажа. Новый капитан Андрей Радионов уже находится на борту.

Паром "Петербург" построен в Германии в 1986 году, он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров. Грузовместимость судна составляет 7 тыс. тонн, скорость - 15,8 узлов.